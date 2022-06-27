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В Мариуполе обнаружили еще более 100 тел погибших от бомбардировок: что известно

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Донецк, Понедельник 27 июня 2022 10:54
В Мариуполе обнаружили еще более 100 тел погибших от бомбардировок: что известно Фото: уничтоженный дом в Мариуполе (t.me/andriyshTime)
Автор: Руслан Гаращенко

В одном из жилых домов Мариуполя обнаружили еще более 100 тел мирных жителей, которые погибли от бомбардировок. Тела остаются под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его данным, тела были найдены в доме на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды.

"При обследовании зданий в Лиобережном районе в доме, в который попала авиабомба, на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды обнаружены более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют", - сообщил Андрющенко.

Советник мэра также отметил, что в городе продолжается эксгумация. Оккупанты обрабатывают ямы от запахов во дворах школ и детских садов. При этом на улицах нет.

Ранее сообщалось, что оккупанты распространяют "секретную" информацию о домах в Мариуполе, которые подлежат сносу.

Кроме того, в мэрии рассказали, что в Мариуполе кроме катастрофы с водой прибавилась еще гуманитарная. Там катастрофически не хватает еды, а та, что появляется - доступна не для всех.

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