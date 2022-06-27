ru ua
Пн, 27 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Маріуполі виявили ще понад 100 тіл загиблих від бомбардувань: що відомо

Новость на русском →
Донецьк, Понеділок 27 червня 2022 10:54
У Маріуполі виявили ще понад 100 тіл загиблих від бомбардувань: що відомо Фото: знищений будинок у Маріуполі (t.me/andriyshTime)
Автор: Руслан Гаращенко

В одному з житлових будинків Маріуполя виявили ще понад 100 тіл мирних жителів, які загинули від бомбардувань. Тіла залишаються під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його даними, тіла було знайдено в будинку на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди.

"При обстеженні будівель у Ліобережному районі в будинку, в який потрапила авіабомба, на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди виявлено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення та поховання окупанти не планують", - повідомив Андрющенко.

Радник мера також зазначив, що в місті продовжується ексгумація. Окупанти обробляють ями від запахів у дворах шкіл та дитячих садків. При цьому на вулицях обробки немає.

Раніше повідомлялося, що окупанти розповсюджують "секретну" інформацію про будинки в Маріуполі, які підлягають знесенню.

Крім того, у мерії розповіли, що в Маріуполі, окрім катастрафи з водою, додалася ще гуманітарна. Там катастрофічно не вистачає їжі, а та, що з'являється - доступна не для всіх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна в Україні
NEWS
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися