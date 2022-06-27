У Маріуполі виявили ще понад 100 тіл загиблих від бомбардувань: що відомо

В одному з житлових будинків Маріуполя виявили ще понад 100 тіл мирних жителів, які загинули від бомбардувань. Тіла залишаються під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його даними, тіла було знайдено в будинку на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди.

"При обстеженні будівель у Ліобережному районі в будинку, в який потрапила авіабомба, на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди виявлено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення та поховання окупанти не планують", - повідомив Андрющенко.

Радник мера також зазначив, що в місті продовжується ексгумація. Окупанти обробляють ями від запахів у дворах шкіл та дитячих садків. При цьому на вулицях обробки немає.