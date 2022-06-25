Оккупанты придумали дерзкий фейк, чтобы вернуть в Мариуполь людей из эвакуации

Оккупанты распространяют "секретную" информацию о домах в Мариуполе, которые подлежат сносу. Это не более чем фейк, призванный заставить выехавших из города вернуться назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"По подконтрольным россиянам пабликам сегодня распространена "секретная" информация о домах в Мариуполе, которые подлежат сносу. Информация распространяется достаточно быстро и вызывает бешеный резонанс среди мариупольцев в эвакуации. Эта информация является сознательным фейком", - пишет он.

По его словам, проанализировав перечень зданий, можно уверенно заявить, что менее 30% из этого перечня вообще не имеют повреждений.

"Цель распространения такой дезинформации единственная - из-за психологического влияния и страха потерять последнее заставить мариупольцев из эвакуации вернуться домой. В Мариуполь, где у оккупантов катастрофическая нехватка трудоспособного населения. Так что - не верьте. Не переживайте и не поддавайтесь панике", - резюмировал он.