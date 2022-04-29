В Мариуполе новорожденным детям выдают свидетельства "ДНР"

Оккупанты выдают новорожденным мариупольцам свидетельства о рождении непризнанного псевдогосударственного образования "ДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову..
23 апреля в Мариуполе оккупанты выдали такое свидетельство новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины.
Фактически выдачей этой "бумажки" ребенка лишили какого-либо гражданства, сообщила Денисова.
Напомним, полк "Азов" с начала полномасштабной войны ликвидировал в Мариуполе до 2 тысяч оккупантов. Кроме того, защитники города уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.