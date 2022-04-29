У Маріуполі новонародженим дітям видають свідоцтва "ДНР"

Окупанти видають новонародженим маріупольцям свідоцтва про народження невизнаного псевдодержавного утворення "ДНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову..
23 квітня в Маріуполі окупанти видали таке свідоцтво новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України.
Фактично видачею цього "папірця" дитину позбавили будь-якого громадянства, повідомила денісова.
Нагадаємо, полк "Азов" з початку повномасштабної війни ліквідував у Маріуполі до 2 тисяч окупантів. Крім того, захисники міста знищили десятки одиниць ворожої техніки.
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