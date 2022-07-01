UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе нашли еще одну братскую могилу

Фото: разрушенный дом в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Мариуполя под завалами на улице Киевской нашли еще одну братскую могилу. С конца февраля там захоронено более 100 тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, оккупанты разбирают завалы, но о перезахоронении тел речи не идет.

"Эксгумация фактически остановлена. Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные. Кальмиусский район. Ул. Котляревская 8-я в двух шагах от "гуманитарного штаба" могилы с апреля", - рассказал Андрющенко.

Напомним, согласно данным Amnesty International, в марте российские военные знали о пребывании мирных людей в подвалах Драматического театра в Мариуполе и сознательно нанесли удар по ним, совершив военное преступление.

Как известно, во время ожисточенных боев за Мариуполь в помещении Драматического театра прятались сотни людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь