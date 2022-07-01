В Мариуполе нашли еще одну братскую могилу

В Мариуполя под завалами на улице Киевской нашли еще одну братскую могилу. С конца февраля там захоронено более 100 тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Эксгумация фактически остановлена. Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные. Кальмиусский район. Ул. Котляревская 8-я в двух шагах от "гуманитарного штаба" могилы с апреля", - рассказал Андрющенко.

По его словам, оккупанты разбирают завалы, но о перезахоронении тел речи не идет.

Напомним, согласно данным Amnesty International, в марте российские военные знали о пребывании мирных людей в подвалах Драматического театра в Мариуполе и сознательно нанесли удар по ним, совершив военное преступление.

Как известно, во время ожисточенных боев за Мариуполь в помещении Драматического театра прятались сотни людей.