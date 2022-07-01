В Мариуполе нашли еще одну братскую могилу

В Мариуполя под завалами на улице Киевской нашли еще одну братскую могилу. С конца февраля там захоронено более 100 тел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
По его словам, оккупанты разбирают завалы, но о перезахоронении тел речи не идет.
"Эксгумация фактически остановлена. Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные. Кальмиусский район. Ул. Котляревская 8-я в двух шагах от "гуманитарного штаба" могилы с апреля", - рассказал Андрющенко.
Напомним, согласно данным Amnesty International, в марте российские военные знали о пребывании мирных людей в подвалах Драматического театра в Мариуполе и сознательно нанесли удар по ним, совершив военное преступление.
Как известно, во время ожисточенных боев за Мариуполь в помещении Драматического театра прятались сотни людей.