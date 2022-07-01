У Маріуполі знайшли ще одну братську могилу

У Маріуполі під завалами на вулиці Київській знайшли ще одну братську могилу. З кінця лютого там поховано понад 100 тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Ексгумація фактично зупинена. Окупаційна влада настільки захопилася створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли. Тимчасові вуличні могили потроху перетворюються на постійні. Кальміуський район. Вул. Котляревська 8-а в двох кроках від "гуманітарного штабу" могили з квітня", - розповів Андрющенко.

За його словами, окупанти розбирають завали, але про перепоховання тіл мови не йде.

Нагадаємо, згідно з даними Amnesty International, в березні російські військові знали про перебування мирних людей у підвалах драматичного театру у Маріуполі і свідомо завдали удару по них, скоївши військовий злочин.

Як відомо, під час запеклих боїв за Маріуполь у приміщенні драматичного театру ховалися сотні людей.