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У Маріуполі почала працювати "міліція ДНР". Колишніх поліцейських зобов'язують з'явитися

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Маріуполь, Понеділок 25 квітня 2022 12:20
У Маріуполі почала працювати "міліція ДНР". Колишніх поліцейських зобов'язують з'явитися Фото: у Маріуполі почала працювати "міліція ДНР" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У блокадному Маріуполі почали працювати відділки так званої "міліції ДНР". Окупанти вимагають з'явитися на службу колишніх поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Почала роботу "міліція" окупантів. Колишніх співробітників поліції зобов’язують з’явитись на службу", - йдеться у повідомленні.

Станом на 25 квітня у Маріуполі відкрили чотири "райвідділки міліції".

Раніше в "МВД ДНР" звернулися до колишніх співробітників поліції і зобов'язали їх з'явитися.

"Колишні працівники Маріупольського ГУ МВС України в Донецькій області (атестовані та вільнонаймані) зобов'язані з'явитися до районних відділів поліції для реєстрації незалежно від намірів подальшого проходження служби в ОВС ДНР", - йдеться у повідомленні окупантів.

Нагадаємо, за даними української розвідки, майже всі так звані "народні міліціонери" з ОРДО загинули в боях поблизу Маріуполя.

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