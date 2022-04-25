У Маріуполі почала працювати "міліція ДНР". Колишніх поліцейських зобов'язують з'явитися

У блокадному Маріуполі почали працювати відділки так званої "міліції ДНР". Окупанти вимагають з'явитися на службу колишніх поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.