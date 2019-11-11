У Маріуполі чоловік відкрив стрілянину по перехожих

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловіка затримав поліцейський, перебуваючи поза службою

В Маріуполі поліцейський затримав чоловіка, який відкрив стрілянину по перехожих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

Повідомляється, що інцидент стався ввечері 10 листопада на вулиці Олімпійській. Патрульний поліцейський, який перебував поза службою, помітив чоловіка з ножем.

"Проходячи неподалік місцевого ринку, патрульний Андрій Висоцький помітив нетверезого чоловіка, який йшов вулицею та розмахував ножем. Поліцейський зробив йому зауваження, як раптом останній дістав предмет, схожий на пістолет, та почав хаотично стріляти з нього по перехожих", - повідомляється, що

Як відзначили у прес-службі, поліцейський викликав колег, які були на зміні.

"Поки екіпаж їхав на допомогу, патрульний вирішив самотужки спробувати затримати порушника, адже зволікання могло призвести до трагедії. Щойно чоловіка вдалося відволікти, Андрій обеззброїв його та тримав приїзду поліцейських.", - додали в прес-службі.

Фото: патрульний поліцейський Андрій Висоцький (patrol.police.gov.ua)

Фото: затримання стрілка (patrol.police.gov.ua)

Нагадаємо, в одному з супермаркетів Харкова 14-річний хлопець вистрілив з пневматичного пістолета в бік відвідувачів. В результаті пригоди 39-річна жінка та її 19-річний син отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.

РБК-Україна повідомляло, що ввечері 6 листопада киянин влаштував стрілянину в під'їзді багатоповерхового будинку по сусідах, в результаті чого поранення отримала одна людина.