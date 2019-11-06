В Киеве мужчина устроил стрельбу по соседям, есть раненый

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стрельба стала результатом ссоры соседей с неплательщиком "коммуналки"

В Киеве в жилом доме на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть раненый. Об этом в Facebook сообщила жительница дома, где произошло ЧП, Светлана Панюшкина.

По ее словам, стрельба стала результатом ссоры, в которой участвовали и другие соседи.

По ее словам, нападавший много лет не платил за коммунальные услуги, в результате чего ему отключили отопление, и воровал у других электроэнергию. Жильцы собрались для того, чтобы прояснить ситуацию, однако мужчина в ответ на замечания начал стрелять. В результате ранение получил один из жильцов.

В пресс-службе киевской полиции подтвердили факт стрельбы, в результате которой 40-летний мужчина получил огнестрельное ранение ноги. Он госпитализирован.

"Полицейские установили, что между двумя соседями, проживающих в одном подъезде дома возник конфликт. В результате инцидента один человек выстрелил другому дважды в ногу. Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение. Мужчину, который совершил выстрелы задержали", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 ноября в Харькове на улице Валентиновская произошла стрельба, один человек получил пулевое ранение в живот и доставлен в больницу. Подозреваемый в стрельбе сбежал в Российскую Федерацию.