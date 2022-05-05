В Мариуполе меняют указатели, подписывая на русском

В Мариуполе дорожные знаки подписывают на русском языке. Украинские указатели снимают, а на их место устанавливают другие - подписанные на русском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут. Между тем, в Мариуполе Средневековье. Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи. Мариуполь-был, есть и будет украинским городом. Чтобы там русские себе не фантазировали", - написал Андрющенко.