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В Мариуполе меняют указатели, подписывая на русском

Фото: Мариуполь (pravda.geraschenko)
Автор: Евгений Прокопенко

В Мариуполе дорожные знаки подписывают на русском языке. Украинские указатели снимают, а на их место устанавливают другие - подписанные на русском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут. Между тем, в Мариуполе Средневековье. Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи. Мариуполь-был, есть и будет украинским городом. Чтобы там русские себе не фантазировали", - написал Андрющенко.

Напомним, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что на "Азовстали" сложилась критическая ситуация. И президент Украины Владимир Зеленский прикладывает максимальное количество усилий, чтобы решить проблему дипломатическим путем.

В Мариуполе российские военные штурмуют завод "Азовсталь", в подземных сооружениях которого остаются украинские защитники и гражданские люди, ожидающие эвакуировали.

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Мариуполь