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В Мариуполе люди задыхаются от дыма: в чем причина

Фото: Мариуполь (t me informatsia_obstanovka)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе оккупанты попытались зачистить проймы реки Кальчик у моста в Экстрим-парке. Как результат, местные жители начали задыхаться от дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"Срочно. Оккупанты попытались произвести зачистку проймы реки Кальчик у моста в Экстрим-парке путем "контролируемого поджога", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, поджог сработал, но правда с контролем возникла проблема.

"В результате люди в городе задыхаются дымом", - констатируют в мэрии.

Как сообщалось, в Мариуполе оккупанты набирают воду из открытых водоемов и позиционируют ее как питьевую и очищенную. Таким образом они создают угрозу возникновения инфекционных болезней, в частности дизентерии.

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Мариуполь