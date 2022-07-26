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У Маріуполі люди задихаються від диму: у чому причина

Фото: Маріуполь (t me informatsia_obstanovka)
Автор: Наталія Гурковська

В Маріуполі окупанти спробували зробити зачистку пройми річки Кальчик біля мосту в Екстрім-парку. Як результат, місцеві мешканці почали задихатися від диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольску міську раду.

"Терміново. Окупанти спробували зробити зачистку пройми річки Кальчик біля мосту в Екстрім-парку шляхом "контрольованого підпалу", - йдться в повідомленні.

За даними міськради, підпал спрацював, але правда з контролем виникла проблема.

"Внаслідок люди у місті задихаються димом", - констатують в мерії.

Як повідомлялося, в Маріуполі окупанти набирають воду з відкритих водойм і позиціонують її як питну та очищену. Таким чином, вони створюють загрозу виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії.

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Маріуполь