В Мариуполе гуманитарная катастрофа, люди использовали талый снег в качестве воды, - ОГА

Он добавил, что в Мариуполе водоснабжение, электроэнергия, телефонная и мобильная связь отсутствуют в течение восьми дней, однако украинская сторона всеми возможными способами, в том числе, через соцсети, информирует об эвакуации и разъясняет ее порядок.

Известно также, что в Мариуполь идут машины с гуманитарным грузом. Главное, чтобы был согласован "коридор", если это произойдет, продуктов и всего необходимого Мариуполю будет достаточно для ликвидации гуманитарной катастрофы.

Что с гуманитарным коридором для Мариуполя

Павел Кириленко также добавил, что украинская сторона подтвердила сопровождение Красного креста, был согласован маршрут (в Запорожье).

При этом в ходе проведения эвакуации российская сторона сообщила, что люди будут вывозиться в Новоазовск с последующим следованием в Россию, что было неприемлемо для украинской стороны.