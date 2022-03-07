У Маріуполі гуманітарна катастрофа, люди використовували талий сніг в якості води, - ОДА

Кільцева блокада Маріуполя призвела до того, що жителі були змушені використовувати талий сніг в якості води. На щастя, 7 березня було завезено машину з питною водою.
Про це розповів голова Донецької ОДА Павло Кириленко В телемарафоні.
Він додав, що в Маріуполі водопостачання, електроенергія, Телефонний і мобільний зв'язок відсутні протягом восьми днів, проте українська сторона всіма можливими способами, в тому числі, через соцмережі, інформує про евакуацію і роз'яснює її порядок.
Відомо також, що в Маріуполь йдуть машини з гуманітарним вантажем. Головне, щоб був узгоджений "коридор", якщо це станеться, продуктів і всього необхідного Маріуполю буде достатньо для ліквідації гуманітарної катастрофи.
Павло Кириленко також додав, що українська сторона підтвердила супровід Червоного хреста, був узгоджений маршрут (у Запоріжжі).
При цьому в ході проведення евакуації російська сторона повідомила, що люди будуть вивозитися в Новоазовськ з подальшим прямуванням в Росію, що було неприйнятно для української сторони.
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