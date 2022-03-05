В Мариуполе готовят гуманитарный "зеленый" коридор

В окруженном российскими войсками Мариуполе готовят гуманитарный "зеленый" коридор. Это даст возможность начать восстановление критической инфраструктуры города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Вадима Бойченко.

"Именно сейчас идет определение времени открытия гуманитарного "зеленого" коридора и начала режима тишины для Мариуполя", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении это позволит начать восстановление критической инфраструктуры города - свет, вода и мобильная связь.

"Также будет возможность обеспечения Мариуполя продуктами и медикаментами первой необходимости. В ближайшее время информация будет дополнена", - заявил мэр города Вадим Бойченко.