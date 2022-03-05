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У Маріуполі готують гуманітарний "зелений" коридор

Автор: Олександр Білоус

В оточеному російськими військами Маріуполі готують гуманітарний "зелений" коридор. Це дасть можливість почати відновлення критичної інфраструктури міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Вадима Бойченка.

"Саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається в повідомленні це наддасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста - світло, вода і мобільний зв’язок.

"Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності. У найближчий час інформація буде доповнена", - сказав мер Вадим Бойченко.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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