В Мариуполе горит завод "Сателлит": в мэрии назвали причину

В Мариуполе горит завод "Сателлит". Пожар, оказывается, возник не просто так.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Как говорит наше сопротивление - лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет ... На месте мраZоты я бы начал оборачиваться чаще", - говорит он.

Как сообщалось, ранее при разминировании территории металлургического завода "Азовсталь" подорвались четыре российских сапера. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.