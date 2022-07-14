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В Маріуполі палає завод "Сателіт": в мерії назвали причину

Фото: у Маріуполі горить завод "Сателіт" (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

В Маріуполі палає завод "Сателіт". Пожежа, виявляється, виникла не просто так.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Як каже наш спротив - краще хай палає, аніж росіяни вкрадуть. То ж хороша новина. Спротив Маріуполю зростає… На місці мраZоти я б почав обертатись частіш", - каже він.

Як повідомлялося, раніше під час розмінування території металургійного заводу "Азовсталь" підірвалися чотири російські сапери. Один із постраждалих - у тяжкому стані.

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Маріуполь