В Мариуполе снова фиксируют движение колонны техники россиян (фото, видео)

"Неожиданное движение военных колонн. Во-первых, вся военная техника инженерного направления. Особенно интересны понтоны через Центр города в сторону Бердянска. Во-вторых, заезд техники с новоазовского направления, не донецкого. В-третьих - впервые в том числе в сторону Сартаны на север области. Продолжаем отслеживать ситуацию", - написал Андрющенко.

При этом он добавил, что российские войска в полностью выехали из с. Мелекино, что под Мариуполем. Теперь там остались лишь строители - "гражданские оккупанты".

Напомним, что в понедельник в Мариуполе заметили колонну российских БТР, которая направлялась в сторону Запорожья.

Добавим, что днем ранее в оккупированном Мариуполе зафиксировали переброску российской техники в направлении пгт Никольское.

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