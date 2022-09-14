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В Мариуполе снова фиксируют движение колонны техники россиян (фото, видео)

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Мариуполь, Среда 14 сентября 2022 12:18
В Мариуполе снова фиксируют движение колонны техники россиян (фото, видео) Фото: в Мариуполе снова фиксируют движение колонны техники россиян (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Движение военной техники россиян снова заметили в оккупированном Мариуполе. Враг перемещает ее в сторону Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Неожиданное движение военных колонн. Во-первых, вся военная техника инженерного направления. Особенно интересны понтоны через Центр города в сторону Бердянска. Во-вторых, заезд техники с новоазовского направления, не донецкого. В-третьих - впервые в том числе в сторону Сартаны на север области. Продолжаем отслеживать ситуацию", - написал Андрющенко.

При этом он добавил, что российские войска в полностью выехали из с. Мелекино, что под Мариуполем. Теперь там остались лишь строители - "гражданские оккупанты".

Напомним, что в понедельник в Мариуполе заметили колонну российских БТР, которая направлялась в сторону Запорожья.

Добавим, что днем ранее в оккупированном Мариуполе зафиксировали переброску российской техники в направлении пгт Никольское.

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