У Маріуполі знову фіксують рух колони техніки росіян (фото, відео)

Рух військової техніки росіян знову помітили в окупованому Маріуполі. Ворог переміщає її в бік Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Несподіваний рух військових колон. По-перше, вся військова техніка інженерного напряму. Особливо цікаві понтони через Центр міста в бік Бердянська. По-друге, заїзд техники з новоазовського напряму, не донецького. По-третє - впреше у тому числі в бік Сартани на північ області. Продовжуємо відслідковувати ситуацію", - написав Андрющенко.

При цьому він додав, що російські війьскові повністю виїхали з с. Мелекіне, що під Маріуполем. Тепер там залишилися лише будівельники - "цивільні окупанти".

Нагадаємо, що в понеділок в Маріуполі помітили колону російських БТР, яка прямувала в бік Запоріжжя.

Додамо, що днем раніше в окупованому Маріуполі зафіксували перекидання російської техніки в напрямку пгт Нікольське.

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