В Мариуполе доступ к воде имеют до 3% жителей, - советник мэра

В Мариуполе проблема воды остается главной проблемой города. Доступ к ней имеют до 3% жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram .

"Проблема воды остается главной проблемой города. Мариупольцы вынуждены утром преодолевать километры, чтобы попасть в очереди в пунктах набора воды. Если удастся набрать. Воду собирают везде, включая канализационные колодцы, где появилась вода после экспериментов с водоснабжением", - заявил он.

По словам советника, вода в городе минимально допустимого качества недоступна.

"Вообще доступ к воде имеют до 3 процентов мариупольцев. Мариуполь нуждается в срочном внешнем вмешательстве для преодоления водного кризиса", - подчеркнул он.