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В Мариуполе доступ к воде имеют до 3% жителей, - советник мэра

Фото: В Мариуполе доступ к воде имеют до 3% жителей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Мариуполе проблема воды остается главной проблемой города. Доступ к ней имеют до 3% жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.

"Проблема воды остается главной проблемой города. Мариупольцы вынуждены утром преодолевать километры, чтобы попасть в очереди в пунктах набора воды. Если удастся набрать. Воду собирают везде, включая канализационные колодцы, где появилась вода после экспериментов с водоснабжением", - заявил он.

По словам советника, вода в городе минимально допустимого качества недоступна.

"Вообще доступ к воде имеют до 3 процентов мариупольцев. Мариуполь нуждается в срочном внешнем вмешательстве для преодоления водного кризиса", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе уничтожена вся инфраструктура общественного транспорта, примерно 90% не подлежит ремонту.

Кроме того, зимой централизованное отопление в Мариуполе возобновлено не будет.

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