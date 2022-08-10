В Мариуполе днем прогремел мощный взрыв: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского горсовета.

"В 12:00 в Центральном районе возле ЭКО-рынка раздался мощный взрыв. Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о работе сопротивления Мариупольской группы. Ждем уточненных новостей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня украинские военные нанесли удар по оккупированной территории Херсонской области. В частности, по мосту вблизи Каховской ГЭС.

Также в ночь на 10 августа зенитно-ракетное подразделение вооруженных сил Украины уничтожило российский беспилотник "Орлан-10" в Херсонской области.

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