У Маріуполі вдень прогримів потужний вибух: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міськради.

"О 12:00 в Центральному районі біля ЕКО-ринку пролунав потужний вибух. Ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про роботу опору Маріупольської групи. Чекаємо уточнених новин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні українські військові завдали удару по окупованій території Херсонської області. Зокрема, по мосту поблизу Каховської ГЕС.

Також в ніч на 10 серпня зенітно-ракетний підрозділ Збройних сил України знищив російський безпілотник "Орлан-10" в Херсонській області.

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