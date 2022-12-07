В Маріуполь звозять "зуби дракона", місто все більше перетворюють на тилову базу РФ

"У військовому містечку неподалік Севастополя запущене виробництво бетонних укріплень, які масово везуть на тимчасово окуповану територію цивільними вантажівками. Вчора перший такий вантаж прибув до Маріуполя та був спрямований на укріплення лінії оборони по трикутнику Маріуполь-Мангуш-Нікольське", - розповів він.

За його словами, окупанти стрімко посилюють заходи безпеки по Маріуполю та району та в чергове збільшують окупаційний корпус.

"Маріуполь остаточно перетворено на тилову військово-логістичну базу окупантів", - констатує Андрющенко.

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