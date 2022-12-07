В Мариуполь свозят "зубы дракона", город все больше превращают в тыловую базу РФ

"В военном городке недалеко от Севастополя запущено производство бетонных укреплений, которые массово везут на временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками. Вчера первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское", - рассказывает он.

По его словам, оккупанты стремительно усиливают меры безопасности по Мариуполю и району и в очередной раз увелиивают оккупационный корпус.

"Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов", - констатирует Андрющенко.

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