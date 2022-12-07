В Мариуполь свозят "зубы дракона", город все больше превращают в тыловую базу РФ

Впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" - бетонных укреплений из Крыма. Город оккупанты и дальше превращают в свою тыловую военную базу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"В военном городке недалеко от Севастополя запущено производство бетонных укреплений, которые массово везут на временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками. Вчера первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское", - рассказывает он.
По его словам, оккупанты стремительно усиливают меры безопасности по Мариуполю и району и в очередной раз увелиивают оккупационный корпус.
"Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов", - констатирует Андрющенко.
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Как сообщалось, ВСУ ударили по позициям оккупантов в захваченном Мариуполе. Удалось поразить не менее 2 систем ПВО С-300.
Отметим, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 540 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 92 740 военных.