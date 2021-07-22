Маріуполь залило водою: рух транспорту обмежили, світло відключили

Сьогодні крім Одеси, злива накрила Маріуполь. У місті затопило дороги та тротуари, ряд електропідстанцій було знеструмлено.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на mrpl.city .

З самого ранку рятувальна аварійно-водолазна служба міськради перейшла в режим підвищеної готовності до НС природного характеру.

Деякі комунальні автобуси Маріуполя тимчасово змінили маршрут руху через скупчення води на дорогах. А водії тролейбусів і трамваїв були змушені зупинити транспортні засоби.

На перетині вулиць Казанцева і Митрополичої забита лівневка. Стрімкий потік води нісся по схилу, не даючи водіям дійти до своїх автомобілів.

В результаті негоди місцеві жителі залишилися без світла.

У прес-службі поліції Донецької області повідомили, що через сильну зливу тимчасово неможливий рух через вулицю Сьомий проїзд, Торгова, на перехресті "5-ти доріг", під мостом по вулиці Громової, ЖМР Кірова.

Фото: злива накрила Маріуполь (mrlp)