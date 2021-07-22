ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Маріуполь залило водою: рух транспорту обмежили, світло відключили

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 22 липня 2021 13:20
Маріуполь залило водою: рух транспорту обмежили, світло відключили Фото: злива накрила Маріуполь (0629.com.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні крім Одеси, злива накрила Маріуполь. У місті затопило дороги та тротуари, ряд електропідстанцій було знеструмлено.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на mrpl.city.

З самого ранку рятувальна аварійно-водолазна служба міськради перейшла в режим підвищеної готовності до НС природного характеру.

Деякі комунальні автобуси Маріуполя тимчасово змінили маршрут руху через скупчення води на дорогах. А водії тролейбусів і трамваїв були змушені зупинити транспортні засоби.

На перетині вулиць Казанцева і Митрополичої забита лівневка. Стрімкий потік води нісся по схилу, не даючи водіям дійти до своїх автомобілів.

В результаті негоди місцеві жителі залишилися без світла.

У прес-службі поліції Донецької області повідомили, що через сильну зливу тимчасово неможливий рух через вулицю Сьомий проїзд, Торгова, на перехресті "5-ти доріг", під мостом по вулиці Громової, ЖМР Кірова.

Фото: злива накрила Маріуполь (mrlp)

Нагадаємо, цього тижня в Україні йдуть сильні дощі. Зокрема, Одесу вночі накрила потужна злива.

Через погіршення погоди в роботі транспорту Одеси стався збій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь ливень
NEWS
Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений
Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений
DAILY
Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі