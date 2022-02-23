Мариуполь возьмут под усиленную охрану из-за обострения на Донбассе 

Из-за обострения на Донбассе и российской угрозы будет усилена охрана Мариуполя. Этот режим обеспечит готовность к любым ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Сообщается, что замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко провел селекторное совещание с главами ОГА и мэрами по введению чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где идет операция Объединенных сил.

"…участники обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена", - говорится в сообщении.