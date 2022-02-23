ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Маріуполь візьмуть під посилену охорону через загострення на Донбасі 

Новость на русском →
Маріуполь, Середа 23 лютого 2022 20:15
Маріуполь візьмуть під посилену охорону через загострення на Донбасі  Фото: Маріуполь беруть під посилену охорону (wikimedia.org Brücke-Osteuropa)
Автор: Ілона Свиридова

Через загострення на Донбасі та російську загрозу буде посилена охорона Маріуполя. Цей режим забезпечить готовність до будь-яких ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з головами ОДА і мерами щодо введення надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де йде операція Об'єднаних сил.

"...учасники обговорили плани дій в різних ситуаціях, організацію роботи медичних установ, дії військово - цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя, охорона якого буде посилена", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на навчання Сил територіальної оборони закличуть понад 14 тисяч резервістів. Збори планується провести в Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську.

Зазначимо, у президента Володимира Зеленського не виключили, що під час надзвичайного стану можуть обмежити рух між областями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Надзвичайний стан
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна