ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мариуполь - Ворскла: анонс матча 1/2 финала Кубка Украины

Новости » Спорт     24.06.2020 - 09:28
Мариуполь - Ворскла: анонс матча 1/2 финала Кубка Украины
Фото: "Мариуполь" - "Ворскла" (facebook.com/mariupolfc)

Команды разыграют вторую путевку в финал

В противостоянии между "Мариуполем" и "Ворсклой" определится второй финалист Кубка Украины. Трансляция начнется в 19:30, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают, что больше шансов на победу у гостей встречи. Победитель этой игры в решающем матче за трофей будет противостоять "Динамо".

24 июня 19:30
Мариуполь, стадион имени Бойко

Команды сыграют между собой в Мариуполе во второй раз в течение двух недель. 11 дней назад в рамках 26 тура чемпионата Украины "Мариуполь" и "Ворскла" поделили очки. В текущем сезоне "зелено-белые" еще не побеждали приазовцев. Соперники дважды сыграли вничью со счетом 1:1, а в марте подопечные Александра Бабича разгромили полтавчан - 3:0.

Путь в полуфинал

Приазовский клуб начал свой путь с третьего предварительного раунда, где одержал победу над перволиговым "Рухом" - 1:0. Затем с тем же минимальным счетом азовцы переиграли донецкий "Олимпик", а в четвертьфинале разобрались с командой второй лиги "Альянсом" с Липовой Долины (4:2).

"Ворскла" стартовала в нынешнем сезоне Кубка Украины со стадии 1/8 финала, когда обыграла Ковалевский "Колос", а потом уже под руководством нового тренерского штаба во главе с Юрием Максимовым была сильнее черниговской "Десны". Оба матча завершились со счетом 1:0.

Турнирная ситуация

Команды находятся друг от друга в украинской Премьер-лиге на расстоянии 4 очков. "Мариуполь" ведет борьбу за первое место во второй шестерке с "Днепром-1", а "Ворскла" идет сразу за ними.

Обе команды провели последние матчи перед личной встречей в родных стенах, в которых одержали победы. "Мариуполь" был сильнее "Львова" (3:0), а "Ворскла" переиграла "Днепр-1" (2:0).

Судейские назначения

Судьба противостояния, как и первого полуфинала Кубка Украины "Минай" - "Динамо", будет в руках Екатерины Монзуль. Помогать ей будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, четвертый арбитр - Анастасия Романюк.

На этом матче будет работать система VAR, за который будет отвечать Виталий Романов, его ассистент - Андрей Скрипка, наблюдатель - Виктор Дердо.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ВорсклаМариупольКубок Украиныполуфинал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь