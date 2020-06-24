Маріуполь - Ворскла: прогноз на півфінал Кубка України

Фото: "Маріуполь" - "Ворскла" (facebook.com/mariupolfc)

Фахівці вважають фаворитом полтавський клуб

У другому півфінальному матчі Кубка України зійдуться "Маріуполь" та полтавська "Ворскла". Трансляція розпочнеться о 19:30, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

24 червня 19:30

Маріуполь, стадіон імені Бойка

Згідно з прогнозами букмекерів, хоч і з невеликою перевагою, але все ж таки більше шансів на перемогу у "Маріуполя". На фаворита зустрічі приймаються ставки з коефіцієнтом 2,45, тоді як успіх полтавської "Ворскли" фахівці оцінили у 2,80. Нічийний результат поєдинку дорівнює 3,10.

Шлях до півфіналу

"Маріуполь" стартував у турнірі з 1/16 фіналу, де мінімально здолав клуб Першої ліги "Рух" (1:0). На наступній стадії азовці переграли донецький "Олімпік" (1:0), а потім друголіговий "Альянс" (4:2).

"Ворскла", своєю чергою, пройшла дві стадії перед півфіналом. Підопічні Юрія Максимова здобули дві перемоги з однаково мінімальним рахунком 1:0 над "Колосом" з Ковалівки та "Десною" з Чернігова.

Кадри

Обидві команди підходять до зустрічі практично в оптимальних складах. Хоч в загальну групу "Маріуполя" і повернувся центральний півзахисник В'ячеслав Танковскій, але у нього небагато шансів зіграти проти полтавчан після перелому, отриманого ще на початку березня саме в матчі з "Ворсклою". Також за господарів поля не зіграє хавбек Валерій Федорчук, який отримав червону картку на попередній стадії турніру. У гостей поза грою голкіпер Данило Канівці.

Нагадаємо, переможець матчу зустрінеться у вирішальній грі за трофей з київським "Динамо", яке в першому півфіналі впоралося з першоліговим "Минаєм" завдяки дублю Міккель Дуелунда.

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Автор: Вера Олейник