"Маріуполь Реборн" допоможе уряду розробити концепцію відбудови шкіл

ГО "Маріуполь Реборн" за підтримки SCM та "Метінвесту "розробить концепції повоєнної відбудови і трансформації п’яти найтиповіших шкіл Маріуполя. Також ці концепції Mariupol.Reborn вже цього року передасть для втілення на прикладах аналогічних шкіл в інших регіонах Міністерству освіти і Офісу першого віце-прем’єра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Розробку концепцій в партнерстві із українськими та європейськими архітекторами виконає українське урбан-бюро BigCityLab

Меморандум про співпрацю підписали Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти науки та технологій Михайло Федоров, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, мер Маріуполя Вадим Бойченко, директорка з комунікацій SCM та членкиня Наглядової ради ГО “Маріуполь Реборн" Наталя Ємченко, директор урбан-агенції Big City Lab Вікторія Тітова.

Йдеться про розробку концепцій відбудови 5 типових українських шкіл із врахуванням абсолютно нового підходу до створення безпечного та безбар’єрного простору. Концепції будуть створені коштом проєкту приватних донорів "Маріуполь Реборн", компаній SCM та Metinvest.

"Маріуполь лише планує свою відбудову, але вже в цьому році його ідеї і проекту починають працювати на всю країну. Мене це дуже надихає. Все, що ми сьогодні як країна, як бізнес, як громадяни робимо для України, визначає майбутнє наших дітей. Тому в нашому фокусі як великого українського бізнеса - школи і освіта загалом, зокрема в "Маріуполь Реборн". Після деокупації Маріуполя школи відбудовуватимуть найпершими. Тож "Маріуполь Реборн" вирішив створити 5 концептів трансформації п’яти найтиповіших у місті і країні шкіл - з бездушних радянських на сучасні дитиноцентричні. Для нас дуже цінно, що цей підхід повністю збігається з баченням держави й уряду. Я вірю, що це партнерство держави, бізнесу та міста дасть поштовх великій трансформації шкільних просторів по всій країні", - наголосила директор з комунікацій SCM, член Наглядової ради ГО "Маріуполь Реборн" Наталя Ємченко.

"Маріуполь Реборн" вже розробив 4 архітектурні концепції відновлення Маріуполя після деокупації. Засновники проекту переконані: над відновленням Маріуполя потрібно працювати вже зараз, попри окупацію.

"До окупації український Маріуполь розпочав трансформувати школи в сучасні освітні центри. Зараз ми з вірою в Збройні сили України готуємо план відродження міста після звільнення - з великою увагою до галузі освіти, до дітей та молоді. Цей досвід та напрацювання "Маріуполь Реборн" сприятимуть розвитку якісної освітньої мережі в українських громадах", - мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Згідно із дослідженням компанії Big City Lab, яка працюватиме над пілотною концепцією відновлення шкіл, 72% всіх шкіл Маріуполя - це 5 архітектурних типів будівель. Вони ж повторюються сотні разів по всій Україні. Відповідно, державі достатньо 5 концепцій трансформації, щоб якісно реконструювати тисячі шкіл.

Зокрема, архітектурна трансформація передбачатиме сучасний дизайн, наявність укриттів, створення функціональних просторів для навчання та комунікації дітей.

Нагадаємо, "Маріуполь Реборн" - наймасштабніший в Європі проект відродження міста з часів Другої Світової війни. Міжнародні партнери України, європейські міста та великий український бізнес разом з Маріупольською міською радою об’єдналися, щоб відбудувати місто після деокупації за найкращими світовими практиками та новітніми технологіями.