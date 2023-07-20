"Мариуполь Реборн" поможет правительству разработать концепцию восстановления школ

ОО "Мариуполь Реборн" при поддержке SCM и "Метинвеста" разработает концепции послевоенного восстановления и трансформации пяти самых типичных школ Мариуполя. Также эти концепции Mariupol.Reborn уже в этом году передаст для осуществления на примерах аналогичных школ в других регионах Министерству образования и Офиса первого вице-премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

Разработку концепций в партнерстве с украинскими и европейскими архитекторами выполнит украинское урбан-бюро BigCityLab

Меморандум о сотрудничестве подписали Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования науки и технологий Михаил Федоров, министр образования и науки Оксен Лесной, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, директор по коммуникациям SCM и член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь Реборн" Наталья Емченко, директор ГУ.

Речь идет о разработке концепций восстановления 5 типовых украинских школ с учетом нового подхода к созданию безопасного и безбарьерного пространства. Концепции будут созданы за счет проекта частных доноров "Мариуполь Реборн", компаний SCM и Metinvest.

"Мариуполь только планирует свое восстановление, но уже в этом году его идеи и проекта начинают работать на всю страну. Меня это очень вдохновляет. Все, что мы сегодня как страна, как бизнес, как граждане делаем для Украины, определяет будущее наших детей. Поэтому в нашем фокусе как крупного украинского бизнеса - школы и образование в общем, в частности, в Мариуполь. "Мариуполь Реборн" решил создать 5 концептов трансформации пяти самых типичных в городе и стране школ - из бездушных советских на современные дитиноцентрические. Для нас очень ценно, что этот подход полностью совпадает с видением государства и правительства", - отметила директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета ОО "Мариуполь Реборн" Наталья Емченко.

"Мариуполь Реборн" уже разработал 4 архитектурных концепции восстановления Мариуполя после деоккупации. Основатели проекта убеждены: над восстановлением Мариуполя нужно работать уже сейчас, несмотря на оккупацию.

"К оккупации украинский Мариуполь начал трансформировать школы в современные образовательные центры. Сейчас мы с верой в Вооруженные силы Украины готовим план возрождения города после увольнения - с большим вниманием к области образования, к детям и молодежи. Этот опыт и наработка "Мариуполь Реборн" будут способствовать развитию качественной образовательной сети в украинском.

Согласно исследованию компании Big City Lab, которая будет работать над пилотной концепцией восстановления школ, 72% всех школ Мариуполя – это 5 архитектурных типов зданий. Они повторяются сотни раз по всей Украине. Соответственно государству достаточно 5 концепций трансформации, чтобы качественно реконструировать тысячи школ.

В частности, архитектурная трансформация будет включать в себя современный дизайн, наличие укрытий, создание функциональных пространств для обучения и коммуникации детей.

Напомним, "Мариуполь Реборн" - самый масштабный в Европе проект возрождения города со времен Второй Мировой войны. Международные партнеры Украины, европейские города и крупный украинский бизнес вместе с Мариупольским городским советом объединились, чтобы отстроить город после деоккупации по лучшим мировым практикам и новейшим технологиям.