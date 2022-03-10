По Мариуполю снова нанесли авиаудары. Бомбы упали в центре

Центр Мариуполя потерпел новый авиаудар 10 марта. Город обстреливают с самого утра.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Мариупольский городской совет.

Российские оккупанты продолжают разрушать город. Так, в 8:00 в районе проспекта Строителей, 110 российские оккупационные войска с самолетов обстреляли мариупольцев. По предварительной информации есть один погибший.

По некоторым данным, пострадало здание Приазовского государственного технического университета, а также Драматического театра.

Напомним, что в Мариуполе разрушены роддом и детская больница. Погибли три человека, в том числе ребенок.

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