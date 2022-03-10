Маріуполь знову зазнав авіаудару. Бомби впали в центрі

Центр Маріуполя зазнав нового авіаудару 10 березня. Місто обстрілюють від самого ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Російські окупанти продовжують руйнувати місто. Так, о 8:00 в районі проспекту Будівельників, 110 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців. За попередньою інформацією є один загиблий.

За деякими даними, постраждала будівля Приазовського державного технічного університету, а також Драматичного театру.

Нагадаємо, що в Маріуполі зруйновано пологовий будинок і дитячу лікарню. Загинуло троє людей, у тому числі дитина.

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