Мариуполь полностью остался без врачей, - горсовет
В Мариуполе больше нет врачей. Некоторое время работали медицинские работники оккупантов, однако и те покинули город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра города Петра Андрющенко.
"Сегодня Мариуполь остался без врачей. В Мариуполе работал московский десант оккупантов в белых халатах в количестве 17 человек. Сегодня они отправлены домой. Собственных мариупольских врачей не было и до того. То есть можно констатировать, что с сегодняшнего дня медицинской помощи в Мариуполе нет", - пишет Андрющенко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мариуполе недавно загорелся склад оккупантов, где они хранили награбленное имущество.
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