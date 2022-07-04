Мариуполь полностью остался без врачей, - горсовет

В Мариуполе больше нет врачей. Некоторое время работали медицинские работники оккупантов, однако и те покинули город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра города Петра Андрющенко.

" Сегодня Мариуполь остался без врачей . В Мариуполе работал московский десант оккупантов в белых халатах в количестве 17 человек. Сегодня они отправлены домой. Собственных мариупольских врачей не было и до того. То есть можно констатировать, что с сегодняшнего дня медицинской помощи в Мариуполе нет ", - пишет Андрющенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мариуполе недавно загорелся склад оккупантов, где они хранили награбленное имущество.

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