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Мариуполь полностью остался без врачей, - горсовет

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Понедельник 04 июля 2022 16:26
Мариуполь полностью остался без врачей, - горсовет Фото: Мариуполь полностью остался без врачей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Мариуполе больше нет врачей. Некоторое время работали медицинские работники оккупантов, однако и те покинули город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра города Петра Андрющенко.

"Сегодня Мариуполь остался без врачей. В Мариуполе работал московский десант оккупантов в белых халатах в количестве 17 человек. Сегодня они отправлены домой. Собственных мариупольских врачей не было и до того. То есть можно констатировать, что с сегодняшнего дня медицинской помощи в Мариуполе нет", - пишет Андрющенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мариуполе недавно загорелся склад оккупантов, где они хранили награбленное имущество.

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