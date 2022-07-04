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Маріуполь повністю залишився без лікарів, - міськрада

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Понеділок 04 липня 2022 16:26
Маріуполь повністю залишився без лікарів, - міськрада Фото: Маріуполь повністю залишився без лікарів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Маріуполі більше немає лікарів. Деякий час працювали медичні працівники окупантів, однак й ті покинули місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера міста Петра Андрющенка.

"Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів. В Маріуполі працював московський десант окупантів в білих халатах в кількості 17 людей. Від сьогодні вони відправлені додому. Власних маріупольських лікарів не було і до того. Тобто можна констатувати, що відсьогодні медичної допомоги в Маріуполі немає", - пише Андрющенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Маріуполі нещодавно загорівся склад окупантів, де вони зберігали награбоване майно.

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