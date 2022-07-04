Маріуполь повністю залишився без лікарів, - міськрада

В Маріуполі більше немає лікарів. Деякий час працювали медичні працівники окупантів, однак й ті покинули місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера міста Петра Андрющенка.

" Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів . В Маріуполі працював московський десант окупантів в білих халатах в кількості 17 людей. Від сьогодні вони відправлені додому. Власних маріупольських лікарів не було і до того. Тобто можна констатувати, що відсьогодні медичної допомоги в Маріуполі немає ", - пише Андрющенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Маріуполі нещодавно загорівся склад окупантів, де вони зберігали награбоване майно.

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