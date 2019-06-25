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"Мариуполь" планирует усилиться тремя чемпионами мира U-20

Новости » Спорт    25.06.2019 - 10:42
"Мариуполь" планирует усилиться тремя чемпионами мира U-20
Фото: игроки "Мариуполя" (facebook.com/mariupolfc)

Все они - игроки "Шахтера"

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о последних новостях из лагеря команды. Об этом сообщает zbirna.com.

Азовцам в августе предстоит начать выступление в Лиге Европы, с третьего квалификационного раунда. 

"Ждем, что в ближайшее время "Мариуполь" пополнят чемпионы мира в составе сборной Украины U-20. Это Виктор Корниенко, Максим Чех и Алексей Кащук (все - "Шахтер", - ред.). А со вчерашнего дня к нам присоединился полузащитник молодежной сборной Украины Дмитрий Топалов (тоже "Шахтер", - ред.)", - сказал наставник.

Бабич отметил, что за этими игроками молодежной сборной в клубе следили на протяжении полугода и он считает, что они уже переросли молодежный состав "Шахтера".

Напомним, "Динамо" переподписало и отправило в аренду чемпиона мира U-20.

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