"Маріуполь" планує підсилитися трьома чемпіонами світу U-20

Фото: гравці "Маріуполя" (facebook.com/mariupolfc)

Усі вони - гравці "Шахтаря"

Головний тренер "Маріуполя" Олександр Бабич розповів про останні новини з табору команди. Про це повідомляє zbirna.com.

Азовцям в серпні належить почати виступ в Лізі Європи, з третього кваліфікаційного раунду.

"Чекаємо, що найближчим часом" Маріуполь "поповнять чемпіони світу в складі збірної України U-20. Це Віктор Корнієнко, Максим Чех і Олексій Кащук (всі -"Шахтар", - ред.). А з учорашнього дня до нас приєднався півзахисник молодіжної збірної України Дмитро Топалов (теж "Шахтар", - ред.)", - сказав наставник.

Бабич зазначив, що за цими гравцями молодіжної збірної в клубі стежили протягом півроку і він вважає, що вони вже переросли молодіжний склад "Шахтаря".

Нагадаємо, "Динамо" перепідписало і відправило в оренду чемпіона світу U-20.