"Мариуполь" объявил о назначении Маркевича главным тренером

Новым главным тренером "Мариуполь" стал Остап Маркевич. На этом посту он заменил Александра Бабича, с которым клуб не стал продлевать завершившийся контракт.

Об этом сообщает официальный сайт приазовского клуба.

Нового наставника уже представили игрокам. Контракт рассчитан на один сезон. Его помощниками станут тренеры из его штаба в одесском "Черноморце", который он возглавлял с октября по апрель. Также по ходу сезона 2019/20 наставник успел поработать с еще одной командой Первой лиги - "Агробизнесом" (Хмельницкая область).

Остап Маркевич является сыном бывшего наставника сборной Украины, "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича.

"Мариуполь" финишировал на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ и впервые за два года не сумел пробиться в еврокубки. В финале плей-офф за выход в Лигу Европы приазовцы уступили "Колосу" (0:1).

Напомним, вслед за Бабичем "Мариуполь" покинули три опытных игрока - капитан команды Сергей Яворский, хавбек Валерий Федорчук и форвард Руслан Фомин.