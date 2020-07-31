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Вслед за главным тренером "Мариуполь" покинули два опытных игрока

Мариуполь, Пятница 31 июля 2020 14:24
Вслед за главным тренером "Мариуполь" покинули два опытных игрока
Фото: Руслан Фомин (facebook.com/mariupolfc)
Автор: Вера Олейник

Из команды ушли капитан и форвард

"Мариуполь" покинули капитан команды Сергей Яворский и форвард Руслан Фомин. Накануне клуб покинул главный тренер Александр Бабич и весь его штаб.

Об этом сообщается на официальном сайте приазовцев.

Контракты обоих футболистов с клубом заканчивается сегодня, 31 июля. Стороны решили не продлевать соглашение.

Яворский в общей сложности провел в "Мариуполе" 10 сезонов, 228 матчей и забил 8 голов. Фомин пробыл в клубе 7 сезонов и входит в число лучших бомбардиров приазовской команды в Премьер-лиге. В 105 матчах в высшем дивизионе он забил 25 мячей. Также в активе 34-летнего нападающего два гола в квалификации Лиги Европы.

"Мариуполь" по итогам сезона занял восьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Напомним, "азовцы" не смогли завоевать путевку в Лигу Европы через плей-офф, уступив "Колосу". Клуб из киевской области в первый же свой сезон после выхода в УПЛ получил право выступить в еврокубках.

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