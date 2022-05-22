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Маріуполь на межі катастрофи. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста,- Денісова

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Неділя 22 травня 2022 14:17
Маріуполь на межі катастрофи. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста,- Денісова Фото: Людмила Денісова, уповноважена Верховної ради України з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Маріуполь, внаслідок бойових дій, перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Упродовж майже трьох місяців захоплення та окупації міста жителі ховали вбитих рашистами рідних та сусідів на подвір'ях біля будинків, що знаходяться поряд з комунікаціями водопостачання та водовідведення", - пише Денісова.

Після запуску пошкоджених систем водопостачання, вона вийшла на поверхню землі й розмила стихійні поховання. Наразі є висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікробактерій туберкульозу й та інших збудників у водопровідну систему, підземні джерела та у річки з морем.

Водночас вода змішується й зі стоками з каналізацій через що стає неприродною для споживання.

"Крім того, російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник, оскільки побутове сміття нічим вивезти вже два місяці, його почали викидати поряд з будинками", - додає омбудсмен.

Частина сміття, яка затоплена водою також призводить до росту бактерій, які пізніше потрапляють до ґрунтових вод, річок та моря.

"Також, через розірвані ракети та авіабомби, ґрунти, підземні води в місті забруднені хімічними речовинами та важкими металами, що призводить до небезпечного для людини і довкілля накопичення канцерогенного сміття", - відзначає Денісова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупантів у Маріуполі змінюють на військових Росгвардії та кадирівців. Наразі виїхати з міста немає можливості.

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