Мариуполь - АЗ: где смотреть матч

Где и когда начнется первый поединок третьего раунда отбора Лиги Европы
"Мариуполь" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сыграет с АЗ из Алкмаара. Букмекеры считают фаворитом клуб из Нидерландов.
8 августа 20:00
Одесса, стадион "Черноморец"
Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся "Мариуполь" и голландский "АЗ", состоится в четверг, 8 августа, в Одессе на стадионе "Черноморец".
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Время начала матча - 20:00.
За полчаса до начала встречи эксперты в студии оценят шансы команд.
Алкмар так Алкмар— MARIUPOLFC (@mariupolfc) August 1, 2019
- августа
- Одесса
- Черноморец
- :#ФКМариуполь #УПЛ #мариупольфутбол #мариуполь #MariupolFC #UPL #МойгородМоякоманда #mycitymyteam pic.twitter.com/ljWl90obXp
Напомним, успех приазовцев в двухматчевом противостоянии с голландским клубом выведет команду Александра Бабича на победителя в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Плзень (Чехия).