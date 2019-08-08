Мариуполь - АЗ: где смотреть матч

Фото: футболисты "Мариуполя" (facebook.com/mariupolfc)

Где и когда начнется первый поединок третьего раунда отбора Лиги Европы

"Мариуполь" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сыграет с АЗ из Алкмаара. Букмекеры считают фаворитом клуб из Нидерландов.

8 августа 20:00

Одесса, стадион "Черноморец"

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся "Мариуполь" и голландский "АЗ", состоится в четверг, 8 августа, в Одессе на стадионе "Черноморец".

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Время начала матча - 20:00.

За полчаса до начала встречи эксперты в студии оценят шансы команд.

Напомним, успех приазовцев в двухматчевом противостоянии с голландским клубом выведет команду Александра Бабича на победителя в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Плзень (Чехия).