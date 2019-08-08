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Маріуполь - АЗ: де дивитися матч

Новини » Спорт    08.08.2019 - 14:04
Маріуполь - АЗ: де дивитися матч
Фото: футболісти "Маріуполя" (facebook.com/mariupolfc)

Де і коли почнеться перший поєдинок третього раунду відбору Ліги Європи

"Маріуполь" у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграє з АЗ з Алкмаара. Букмекери вважають фаворитом клуб з Нідерландів.

8 серпня 20:00
Одеса, стадіон "Чорноморець"

 

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому зустрінуться "Маріуполь" і голландський "АЗ", відбудеться у четвер, 8 серпня, в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Час початку матчу - 20:00.

За півгодини до початку зустрічі експерти в студії оцінять шанси команд.

Нагадаємо, успіх приазовців у двоматчевому протистоянні з голландським клубом виведе команду Олександра Бабича на переможця в парі "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" Плзень (Чехія).

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