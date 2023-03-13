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Марить "армією з ідеологією". Пригожин анонсував "перезагрузку" своєї ПВК

Фото: засновник групи "Вагнера" Євген Пригожин (
Автор: Антон Малиновський

Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин анонсував набір нових найманців, та заявив, що хоче перетворити ПВК на "армію з ідеологією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання посилається на інтерв’ю Пригожина, опубліковане в каналах, пов’язаних з групою "Вагнера". Там він пригрозився, що його найманці візьмуть Бахмут, після чого почнеться "перезагрузка" ПВК. Зокрема, він почне вербувати нових людей в регіонах Росії.

"Приватна військова група "Вагнера" має перетворитися не просто на приватну, найкращу у світі армію, здатну захищати державу, а на армію з ідеологією. І ця ідеологія - боротьба за справедливість", - сказав Пригожин.

Раніше стало відомо, що група "Вагнера" відкрила центри набору найманців в російських школах і спортивних клубах.

Крім цього, тепер для вступу в ряди ПВК "Вагнера" не потрібні довідки від психіатра та нарколога.

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