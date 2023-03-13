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Мечтает "армией с идеологией". Пригожин анонсировал "перезагрузку" своей НДС

Фото: основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин (
Автор: Антон Малиновский

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин анонсировал набор новых наемников и заявил, что хочет превратить ЧВК в "армию с идеологией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание ссылается на интервью Пригожину, опубликованное в каналах, связанных с группой "Вагнера". Там он пригрозил, что его наемники примут Бахмут, после чего начнется "перезагрузка" ЧВК. В частности, он станет вербовать новых людей в регионах России.

"Частная военная группа "Вагнера" должна превратиться не просто в частную, лучшую в мире армию, способную защищать государство, а в армию с идеологией. И эта идеология - борьба за справедливость", - сказал Пригожин.

Ранее стало известно, что группа Вагнера открыла центры набора наемников в российских школах и спортивных клубах.

Кроме того, теперь для вступления в ряды ЧВК "Вагнера" не нужны справки от психиатра и нарколога.

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