На Марьинку летят фосфорные боеприпасы, - председатель Донецкой ОВА
Фото: Павел Кириленко (facebook.com)
Руководитель Донецкой области Павел Кириленко сообщил об интенсивных боевых действиях вдоль всей линии фронта. В частности отметил, что войска РФ применили фосфорные боеприпасы в Марьинке и районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко в эфире Национального телемарафона.
"Обстрелы идут по всей территории вдоль линии фронта. Сейчас есть сообщение, что фосфорные боеприпасы применяются по Марьинке и Марьянскому району", - сказал Кириленко.
Напомним, вечером 4 мая в ряде городов Украины прогремели мощные взрывы. Взрывы слышали жители Днепра, Черкасс и Запорожья. Позже-Николаева и Одессы.
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