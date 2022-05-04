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На Марьинку летят фосфорные боеприпасы, - председатель Донецкой ОВА

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Украина, Среда 04 мая 2022 22:16
На Марьинку летят фосфорные боеприпасы, - председатель Донецкой ОВА Фото: Павел Кириленко (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Руководитель Донецкой области Павел Кириленко сообщил об интенсивных боевых действиях вдоль всей линии фронта. В частности отметил, что войска РФ применили фосфорные боеприпасы в Марьинке и районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко в эфире Национального телемарафона.

"Обстрелы идут по всей территории вдоль линии фронта. Сейчас есть сообщение, что фосфорные боеприпасы применяются по Марьинке и Марьянскому району", - сказал Кириленко.

Напомним, вечером 4 мая в ряде городов Украины прогремели мощные взрывы. Взрывы слышали жители Днепра, Черкасс и Запорожья. Позже-Николаева и Одессы.

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