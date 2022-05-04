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На Мар'їнку летять фосфорні боєприпаси, - голова Донецької ОВА

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Україна, Середа 04 травня 2022 22:16
На Мар'їнку летять фосфорні боєприпаси, - голова Донецької ОВА Фото: Павло Кириленко (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про інтенсивні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Зокрема зазаначив, що війська РФ застосували фосфорні боєприпаси у Мар'їнці та районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі Національного телемарафону.

"Обстріли йдуть по всій території вздовж лінії фронту. Зараз є повідомлення, що фосфорні боєприпаси застосовуються по Мар'їнці та Мар'янському району" - сказав Кириленко.

Нагадаємо, ввечері 4 травня у низці міст України пролунали потужні вибухи. Вибухи чули мешканці Дніпра, Черкас та Запоріжжя. Пізніше - Миколаїва та Одеси.

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