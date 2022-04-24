Марин Ле Пен заранее признала поражение в президентских выборах Франции

Сегодня, 24 апреля, во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Соперница президента страны Эммануэля Макрона Марин Ле Пен заранее признала поражение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Ле Пен.
Во время выступления из своего штаба, Марин Ле Пен заявила о своей преданности Франции и французскому народу. Она отметила, что 43% поддержки уже являются якобы для нее потрясающей победой.
Кандидат на пост президента добавила, что не намерена покидать политику после поражения.
"Миллионы наших соотечественников выбрали национальный лагерь и смены. Я хотела бы выразить глубокую благодарность тем, кто имел доверие в первом туре, и тем, кто своими миллионами присоединился к нам во втором туре", - отметила Ле Пен.
Также она подчеркнула, что будет бороться с "монополизацией власти".
"Я буду вести эту борьбу вместе с Джорданом Барделлою, со всеми теми, кто выступал против Эммануэля Макрона, со всеми теми, у кого на сердце нация. Мы хотим объединить всех тех, откуда бы они ни были", - отметила Ле Пен.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Макрон и Ла Пен провели теледебаты, в ходе которых также обсуждали тему Европейского союза и России.
Также Ле Пен заявляла, что в случае ее победы она предложит Франции выйти из НАТО.
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